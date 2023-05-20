Поліція виявила мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку

Патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку.

Сьогодні вдень, на стаціонарному посту, патрульні зупинили водія мотоцикла Yamaha.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що на мотоциклі встановлений номерний знак, який не належить цьому транспортному засобу.

Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчими буде надана кваліфікація події.

Агентство Телевидения Новости