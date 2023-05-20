Розпочалася чотириста п’ятдесята перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового авіаційного удару “шахедами” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура. є

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує застосування тактики терору.Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Плетенівка та Землянки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Карповичі Чернігівської області; Малушине, Шпиль, Волфине, Олексіївка, Садки, Мотриця, Тур’я, Славгород, Верхня Пожня та Пожня Сумської області, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів марні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Агентство Телевидения Новости