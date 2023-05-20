Стан ворожих кораблів у морі на 20.05.2023

Станом на 10:30 20.05.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет;

В Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет;за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

До Азовського моря – 39 суден, з них 13 продовжили рух з протоки Босфор;

До Чорного моря – 16 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Агентство Телевидения Новости