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На Харківщині літній чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі
70-річний мешканець Оскільської громади отримав каліцтво, піднявши невідомий предмет.
19 травня у с. Сніжківка Оскільської громади стався черговий нещасний випадок, спричинений вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета.
Подія трапилась, коли 70-річний чоловік, пораючись на своєму городі, підняв з землі невідомий предмет, який вибухнув прямо в його руках. В наслідок вибуху чоловік залишився без пальця.
Джерело: ДСНС