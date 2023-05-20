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На Харківщині літній чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі

На Харківщині літній чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі

70-річний мешканець Оскільської громади отримав каліцтво, піднявши невідомий предмет.

19 травня у с. Сніжківка Оскільської громади стався черговий нещасний випадок, спричинений вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета.

Подія трапилась, коли 70-річний чоловік, пораючись на своєму городі, підняв з землі невідомий предмет, який вибухнув прямо в його руках. В наслідок вибуху чоловік залишився без пальця.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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