ДСНС ліквідували 13 пожеж
Протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж;
7 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
7 – для надання допомоги населенню;
3 – інші виїзди.
7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.