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ДСНС ліквідували 13 пожеж

ДСНС ліквідували 13 пожеж

Протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж;

7 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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