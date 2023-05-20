Харків відновлюватимуть за найсучаснішими технологіями

Відбудовувати місто Харків після перемоги будуть з використанням найсучасніших технологій, які є у світі.

Про це сьогодні, 20 травня, в ефірі національного телемарафону заявив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що використання передових технологій у поєднанні зі швидкими темпами відновлення сприятимуть зміцненню Харкова.«Про це йшлося у Денвері, де я брав участь у саміті мерів. Окрім того, такі переговори були і в Кабінеті Міністрів України. Ми повинні відновлювати Харків та інші міста України за найсучаснішими технологіями, які є зараз у світі», – наголосив Ігор Терехов.Він нагадав, що вітчизняні та іноземні фахівці на чолі з командою британського архітектора Нормана Фостера зараз розробляють оновлений Генплан розвитку міста Харкова.«Вже є п’ять пілотних проєктів, які презентуватимемо харків’янам і на інвестиційних форумах. Це культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости