Медпрацівники Харківщини отримали нагороди

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова вручив відзнаки директор Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.

Наказом Міністра оборони України за особистий внесок у забезпечення енергетичної безпеки в регіони, ліквідації наслідків численних бомбардувань, надання населенню кваліфікованої медичної допомоги в умовах збройної агресії рф проти України та сприяння Збройним Силам України, нагрудним знаком «Знак пошани» нагороджено лікаря з медицини невідкладних станів (оперативного відділу) КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Наталію Харченко.

Відзнакою МО України, медаллю «За сприяння Збройним Силам України» нагороджено фельдшера з медицини невідкладних станів КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Павла Гончара.

За вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, зразкове виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану та професіоналізм нагороди отримали молодші спеціалісти з медичною освітою та молодший медичний персонал комунальних закладів охорони здоров’я Харківської області. Медаллю «Відзнака Ради національної безпеки і оборони України І ступеня» нагороджено:

– фельдшера з медицини невідкладних станів Ізюмського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Сергія Боцмана;

– фельдшера з медицини невідкладних станів Балаклійського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Поліну Коваленко;

– сестру медичну – анестезиста відділення анестезіології КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» Людмилу Краснопольську;

– молодшу медичну сестру з догляду за хворими комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» Харківської області Валентину Мошуру;

– сестру медичну палатну травматологічного відділення КНП «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» Харківської області Ірину Орлову;

– молодшу медичну сестру хірургічного операційно – ургентного відділення КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» Юлію Павлову;

– електромонтера з ремонту та обслуговування електроустановок КНП «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» Харківської області Юрія Паська.

Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України нагороджено:

– сестру медичну перевʼязувальну ортопедо-травматологічного відділення КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» Наталю Ваніну;

– старшу сестру медичну хірургічного відділення КНП «Обласна клінічна лікарня» Світлану Літвінову;

– сестру медичну старшу відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17» Олену Носенко;

– сестру медичну дитячого стаціонару відділення патології новонароджених КНП «Міський перинатальний центр» Юлію Гусарову.

Подякою Міністра охорони здоров’я України нагороджено:

– сестру медичну відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня» Наталю Назарову;

– сестру медичну – анестезистку відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з палатами інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та ізолятором ім. Є.Й. Мухіна КНП «Чугуївська центральна лікарня ім. М. І. Кононенка» Наталію Левченко.

Агентство Телевидения Новости