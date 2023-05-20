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Окупанти завдали по Харкову удар дроном-камікадзе
Російські військові завдали по Харкову удар дроном-камікадзе: правоохоронці зафіксували наслідки
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе «Ланцет».
Зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.
Прокурори та слідчі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки ворожої атаки.