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Окупанти завдали по Харкову удар дроном-камікадзе

Окупанти завдали по Харкову удар дроном-камікадзе

Російські військові завдали по Харкову удар дроном-камікадзе: правоохоронці зафіксували наслідки

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе «Ланцет».

Зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.

Прокурори та слідчі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки ворожої атаки.

Агентство Телевидения Новости

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