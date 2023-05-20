На Харківщині чоловік підірвався на власному городі

Підірвався на власному городі: поліція з’ясовує обставини травмування мешканця ХарківщиниЧоловік порався на присадибній ділянці та граблями зачепив міну ПФМ-1.

Повідомлення про подію у селі Руські Тишки надійшло до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 20 травня близько 12:15.Постраждалого 1980 року народження з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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