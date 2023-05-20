У Харкові чоловіку повідомили про підозру про 53 епізоди кримінального правопорушення, стосовно наркотиків

У Харкові поліцейські повідомили чоловіку про підозру у розповсюджені наркотичних речовин через «закладки».

У квітні 2023 року під час поверхневого огляду у 20-річного харків’янина поліцейські виявили та вилучили готові до продажу розфасовані пакети з психотропами. За місцем мешкання порушника були також виявлені розфасовані згортки з наркотичними речовинами канабіс та «PVP», вилучені електронні ваги і засоби для фасування. Чоловік через Інтернет-магазин знаходив покупців і після оплати через месенджери повідомляв адреси та місця схованок наркотичних засобів.

19 травня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні 53 епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, подрібнення та пакування, пристрої для вживання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости