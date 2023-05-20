Вартість розмінування сільгоспземель вперше показали на Харківщині

АТ “Укргазвидобування” в особі філії “Шебелинкагазвидобування” уклало угоду з державним підприємством “Укроборонсервіс” щодо надання послуг з розмінування на суму 4,98 млн грн.

Про це стало відомо під час моніторингу сайту “Прозорро”.

Мова йде про послуги з розмінування земель господарського призначення. За ці кошти планується розмінувати 602 тис. кв.м. земель сільгосппризначення та доріг.

Крім того, 3000 квадратних метрів буде розміновано вручну. Планується знищити 50 вибухонебезпечних предметів. Вартість знищення однієї міни – 1270 гривень без ПДВ.

Вартість розмінування території вручну коштує 40 гривень за квадратний метр. Сума вказана без ПДВ.

Розмінування одного квадратного метра сільгоспземель оцінили в 6,60 гривень без ПДВ.

“Шебелинкагазвидобування” зверталось до ДСНС щодо сприяння у розмінуванні території, але в службі надзвичайних ситуацій зазначили, що не мають можливості надати піротехнічні розрахунки.

Планується, що роботи будуть виконувати зі швидкістю не менш ніж 8000 квадратних метрів на добу.

“Шебелинкагазвидобування” кілька разів уже укладало угоди на розмінування територій. Так, в листопаді був підписаний договір на суму 1,4 млн грн., а на початку

року з “Укроборонсервіс” уклали угоду на 4,3 млн грн.

Але в попередніх угодах підприємство не завантажило договір та не показали вартість розмінування.

Джерело: ХАЦ

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