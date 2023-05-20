Торги Харківського Центрального парку імені Горького провалились

Жоден учасник не прийшов на торги щодо права на вимоги за кредитним договором, у забезпечення за яким передано, зокрема, атракціони у Центральному парку культури та відпочинку ім. М. Горького та понад 60 тис. кв. м. нерухомості у тому числі в самому центрі Харкова. Про це стало відомо з порталу “Prozorro.Продажі”.

Аукціон проводився протягом сьогоднішнього дня, за голландською моделлю, яка передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну.

Стартова ціна лоту складала 372,97 млн. грн. Ціна за кредит знизилась до 261 млн. грн., але і це не заохотило прийти хоча б одного учасника.

Актив належав ПАТ “Промінвестбанк”, що ліквідується Фондом гарантування вкладів. До лота входило право вимоги за кредитним договором з КП “Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького”. Йдеться про понад 30 атракціонів, у їх числі міське колесо огляду, та понад 60 000 кв. м. нерухомості, зокрема в центрі Харкова.

Станом на початок лютого 2023 року заборгованість за договором склала 373 млн грн, а термін прострочення виконання зобов’язань перед банком перевищив 950 днів (понад 2,5 року).

На продаж було виставлено право вимоги за кредитом, а не заставне майно, наголошують у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Тому, якщо хтось би переміг на аукціоні, то він отримав би право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, а також у судовому порядку.

Нагадаємо, що 17 червня 2011 року — був укладений кредитний договір на 4 роки між парком Горького та ПАТ «Промінвестбанк» на закупівлю атракціонів під час реконструкції. Сума кредиту склала 12,5 мільйонів євро та еквівалент 7,5 мільйонів євро у гривні. Відсотки за використання кредиту становили 17% у гривні та 9% у євро.

Перше продовження кредитного договору – 25 лютого 2015 року — Харківська міськрада проголосувала за рішення продовжити парку Горького строк погашення кредиту на 24 місяці (до 17 червня 2017 року). Фактична заборгованість на лютий 2015 року складала 8,49 млн. євро та 73,1 млн. грн.

Друге продовження кредитного договору – 21 червня 2017 року — Харківська міськрада проголосувала за рішення продовжити парку Горького строк погашення кредиту на 12 місяців (до 17 червня 2018 року).

Третє продовження кредитного договору — 20 червня 2018 року – Харківська міськрада проголосувала за рішення продовжити парку Горького строк погашення кредиту на 24 місяці (до 17 червня 2020 року).

Четвертого продовження кредитного договору не відбулось — і парк Горького та харківський метрополітен (як поручитель по кредиту) отримали у вересні 2020 року позов про стягнення заборгованості по кредиту.

Окрім атракционів в парку Горького, в заставі знаходяться також Палац спорту, будівля ККЗ «Україна» у саду Шевченка, будівля виконкому міськради на вул. Квітки-Основ’яненка, будівля БТІ на пл. Павлівська, будівля Палацу піонерів на Салтівці і багато чого іншого «по дрібниці».

За 2015-2019 роки парк Горького виплатив Промінвестбанку 241,3 млн грн тіла кредиту та відсотків.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости