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20.05.2023 23:17
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Заарештовано вбивць, які закопали тіла загиблого подружжя і їхнього 4-річного сина

Заарештовано вбивць, які закопали тіла загиблого подружжя і їхнього 4-річного сина

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом місцевим мешканцям в умисному вбивстві, за попередньою змовою групою осіб (п. 1, 2, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрювані розстріляли автівку сім’ї з міста Києва, яка вирушила в Чернігівську область для купівлі автомобіля та заволоділи майном потерпілих. Щоб приховати сліди злочину, вони підпалили транспортний засіб та закопали тіла загиблого подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік від місця його вчинення.

Наразі їх затримано. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття протиправної діяльності проводилося слідчими ГУ НП в Чернігівській області, співробітниками УСР в області ДСР Національної поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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