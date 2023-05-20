481 дитина загинула в Україні через війну

Станом на ранок 17 травня 2023 року більше ніж 1458 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 481 дитина загинула та понад 977 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 100, Запорізькій – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

16 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Молодіжне Херсонської області травмовано троє дітей віком 7, 8 та 10 років.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.

Агентство Телевидения Новости