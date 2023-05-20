Понад 113 млн доларів США повернуться на рахунках екснардепа

Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР та АРМА працюють над поверненням арештованих за клопотанням прокурора понад 113 млн доларів США з Швейцарської Конфедерації. Ці кошти перебувають на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є бізнесмен, колишній народний депутат та акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Наразі за сприяння Швейцарської сторони вживаються заходи щодо передачі коштів в управління АРМА.

Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження екснардепу та топменеджерам банку було повідомлено про підозру у розтраті майна та легалізації доходів, одержаних злочинними шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, завдавши шкоди інтересам держави та вкладникам банку.

Накладено арешт на майно підозрюваного ексдепутата – акції підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також арештовано майно пов’язаних з ним юридичних осіб – 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

У жовтні 2020 року арештовані активи колишнього депутата вартістю понад 300 млн грн були передані в управління АРМА. Це корпоративні права, кошти та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення загальною площею понад 22 тис м кв у центрі Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости