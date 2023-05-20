Чоловік підпалив заживо свою дружину

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без змін судові рішення стосовно жителя Кременчука, який вчинив умисне вбивство з особливою жорстокістю способом, небезпечним для багатьох осіб (п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що у червні 2020 року засуджений на ґрунті ревнощів жорстоко розправився зі своєю дружиною. Він прийшов до магазину, де жінка працювала, облив її сумішшю легкозаймистої речовини та підпалив пальником.

Без матері залишилися двоє неповнолітніх дітей потерпілої від першого шлюбу.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці.

Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання.

Свою вину засуджений визнав, але упродовж судового розгляду кримінального провадження проявляв цілковиту відсутність жалю з приводу скоєного.

Агентство Телевидения Новости