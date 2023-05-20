Чоловік пропонував дитині порнографічний контент

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянину за фактом розбещення малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, підозрюваний проживає в одному мікрорайоні з 10-річною потерпілою та знайшов її профіль у месенджері «Telegram», ймовірно, за допомогою геолокації.

Він писав малолітній повідомлення сексуального характеру, на які дитина не відповідала. Пропонував інтим, а також надсилав фото, відео та посилання на сайти порнографічного змісту, які помітили батьки дитини.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено носії інформації з доказами його протиправних дій.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Дніпровським УП ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости