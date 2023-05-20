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20.05.2023 23:04
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На Київщині чоловік зґвалтував 4-річну дитину

На Київщині чоловік зґвалтував 4-річну дитину

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, мати дитини тимчасово залишила подрузі доньку, щоб відвідати лікаря. У квартирі також перебував знайомий жінки. Залишившись у кімнаті наодинці з дитиною, він зґвалтував її.

Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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