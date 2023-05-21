ДСНС знешкодили 137 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів

За минулу добу 20 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,75 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 8900 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 12,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 137 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2527 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1664 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 61 тис. 366 ВНП

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