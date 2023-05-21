Через обстріли та міни на Харківщині є госпіталізовані

Як повідомив начальник Харківської ОВА, минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Вчора, близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп’янського району пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора ввечері у с. Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні «Пелюстка», отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости