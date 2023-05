Никифоров зробив спростування, щодо “заяви” Зеленського, що шириться мережею

У мережі поширилася «заява» Зеленського про втрату Бахмута: Никифоров зробив спростування.

Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент сказав, що росіяни не взяли Бахмут, а ЗМІ не вірно потрактували його слова. Про це він повідомив у Facebook.

«Що стосується відповіді президента України на запитання про Бахмут.Reporter’s question: (Питання. — Ред.)

— Russians said they have taken Bakhmut. (Росіяни сказали, що взяли Бахмут. — ред.)

President’s reply: (Відповідь президента. — ред.)

— I think no. (Я думаю, ні. — ред.)

Таким чином президент заперечив взяття Бахмута», — зазначив Никифоров.Раніше західні ЗМІ повідомили, що на питання журналістів, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський буцімто сказав: «Думаю, ні».

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

