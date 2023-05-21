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В університеті ім. В.Н. Каразіна відсвяткували День науки

В університеті ім. В.Н. Каразіна відсвяткували День науки

День науки відсвяткували 20 травня у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, майбутнє Харкова — за освітою та наукою.

«Я памʼятаю, як широко ми відзначали це свято до війни, тому і сьогодні так важливо не втратити той студентський та учнівський запал розвиватися, дізнаватися нове, заглиблюватися в науку. Саме завдяки вам, студентам та викладачам, Харків протягом десятиріч лишається науковою та інтелектуальною столицею України», – підкреслив мер.

Кращих співробітників університету було відзначено Подяками міського голови.

Агентство Телевидения Новости

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