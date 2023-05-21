Волонтери познайомили харківських гвардійців зі 100-річними вишиванками

Волонтери познайомили харківських гвардійців з унікальними сторічними вишиванками

З нагоди Дня вишиванки та Міжнародного Дня музеїв в одному з батальйонів нашої частини відбулась зустріч військовослужбовців із волонтерами, що опікуються культурою спадщиною.До наших хлопців завітали давні друзі бригади – директорка садиби-музею «Українська хата» Олена Єлагіна, власниця колекції українських строїв Ірина Маркевич та волонтерки Пласту Ірина Роффе-Бекетова та Валерія Гончаренко.Зазначимо, дружба та тісне спілкування між 5 Слобожанська бригада НГУ та музейниками Харківщини розпочалось ще у 2015 році. І саме садиба-музей «Слобожанська хата» стала першим осередком слобожанської культури, який на постійній основі та безплатно відкрив свої двері для військовослужбовців. У мальовничому місці, саме там, де струменить джерело святої води щонеділі строковики частини мали змогу не лише знайомитись з історією, культурою та звичаями Слобідського краю, але й зварити куліш, посмажити шашлик, скупатися у купелі. А у 2020 році наша частина стала першою в Україні, хто підписав Меморандум про співпрацю з усіма музеями Харківщини.

«В мирному житті залишилися екскурсії Харківщиною та улюблена робота директорки та гіда в садибі-музеї “Українська хата”. Експонати надійно сховані, а сама автентична хата стала прихистком для біженців, – розповідає Олена Єлагіна, — Тож, з величезною вірою в нашу перемогу хочеться повернутися до улюбленої справи і до своїх екскурсантів, серед яких — постійні та найулюбленіші – 5 Слобожанська бригада НГУ»

Що стосується сьогоднішнього заходу, пані Олена каже, що із величезним задоволенням прийняла запрошення розповісти військовослужбовцям про особливості саме Слобожанських вишиванок.

«Щастя — побачити зацікавлені очі наших захисників, які під час війни живуть і майбутнім вільної України, і її історією. Дякую вам, хлопці та дівчата, хай Бог вас оберігає. Мрію святкувати нашу перемогу в нашій “Українській хаті” разом із гвардійцями!» – резюмувала волонтерка.

А ось дівчатка з харківського Пласту лише вдруге беруть участь у спільних з нашою бригадою заходах. Вчора всю Україну облетіли яскраві та водночас тендітні фотографії, присвячені Дню вишиванки — мужні молоді гвардійці та файні дівчатка в українському строї на фоні культових місць Міста Героя Харкова.

«Дуже цікавий досвід для нас з Валерією», – ділиться враженнями Ірина Роффе-Бекетова, – «Ми ані секунди не вагалися, чи брати участь у фотосесії та сьогоднішній зустрічі – безумовно, так – брати! Адже головне для нас – показати хлопцям нашу вдячність за їх службу, за те, що Харків залишився та завжди буде українським!»

Що стосується спілкування в одному з наших батальйонів, то хлопці побачили понад 20 автентичних старовинних сорочок, рушників та повних строїв з різних регіонів України: від Харківщини до Закарпаття, від Одещини до Полісся, а найдавнішій сорочці — понад сто років. Як зазначили гвардійці, вони особливо зацікавилися українським автентичним строєм з села Борова Зміївського району Харківської області, бо брали участь в його звільненні.

«Нацгвардія і Пласт мають багато спільного, адже ми всі працюємо разом задля Перемоги й дбаємо про майбутнє України», – вважає Ірина Маркевич, – «Ми чудово поспілкувалися і зробили чудові спільні фото — краси у світі стало більше, а краса — це потужна сила!»

Агентство Телевидения Новости