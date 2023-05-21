Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:03
Просмотров: 126

$375 млн: США оголосили про новий пакет допомоги для України

$375 млн: США оголосили про новий пакет допомоги для України

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $375 млн: що до нього увійде.

Президент США Байден оголосив про додаткову допомогу після зустрічі з українським лідером Зеленським у Японії. Згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони США, до пакета увійдуть:

-боєприпаси для HIMARS;

-артилерійські снаряди;

-протитанкові керовані ракети TOW;

-протитанкові системи Javelin і AT-4;

-мостові системи;

-броньовані медичні машини;

-вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

-тепловізійні системи;

-запчастини та інше польове обладнання.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 