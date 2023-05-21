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$375 млн: США оголосили про новий пакет допомоги для України
США оголосили про новий пакет допомоги для України на $375 млн: що до нього увійде.
Президент США Байден оголосив про додаткову допомогу після зустрічі з українським лідером Зеленським у Японії. Згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони США, до пакета увійдуть:
-боєприпаси для HIMARS;
-артилерійські снаряди;
-протитанкові керовані ракети TOW;
-протитанкові системи Javelin і AT-4;
-мостові системи;
-броньовані медичні машини;
-вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
-тепловізійні системи;
-запчастини та інше польове обладнання.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки