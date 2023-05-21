$375 млн: США оголосили про новий пакет допомоги для України

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $375 млн: що до нього увійде.

Президент США Байден оголосив про додаткову допомогу після зустрічі з українським лідером Зеленським у Японії. Згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони США, до пакета увійдуть:

-боєприпаси для HIMARS;

-артилерійські снаряди;

-протитанкові керовані ракети TOW;

-протитанкові системи Javelin і AT-4;

-мостові системи;

-броньовані медичні машини;

-вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

-тепловізійні системи;

-запчастини та інше польове обладнання.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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