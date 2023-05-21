Терехов відвідав фестиваль науки «Світло, що дає надію!»

Науковий фестиваль «Світло, що дає надію!» пройшов сьогодні, 21 травня, у Харкові.

Захід був приурочений до Міжнародного дня світла – глобальної ініціативи, яка привертає увагу людства до важливого значення світла як у звичайному житті, так і для наукового, культурного, мистецького розвитку.Для гостей фестивалю працювала лабораторно-експериментальна та спортивно-оздоровча зони, були організовані вікторини та майстер-класи з програмування, фінансової грамотності, бізнесу, психології та ін.Під час відкриття заходу Харківський міський голова Ігор Терехов привітав студентів та викладачів зі святом і висловив сподівання, що після перемоги вони разом з міською владою братимуть активну участь у відбудові Харкова.«Я памʼятаю емоції щастя у людей, коли було відновлене вуличне освітлення. Бо світло – це надія! Надія на перемогу, на мир і на те, що вже незабаром ми відбудовуватимемо наше рідне місто. Дякую професорсько-викладацькому складу за виховання молоді, а молоді – за те, що залишилися з Харковом у найважчі часи!» – зазначив мер.Організатори заходу – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки Департаменту освіти та міжнародних наукових товариств-партнерів «SPIE» та «Optica».З нагоди свята кращим співробітникам ХПІ вручили Подяки міського голови.

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