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ДСНС ліквідували наслідки ДТП за участі вантажного і легкового автомобілів на Харківщині

ДСНС ліквідували наслідки ДТП за участі вантажного і легкового автомобілів на Харківщині

Богодухівський район: рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі вантажного і легкового автомобілів

21 травня об 11:00 на номер «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на 403 км автошляху «Київ-Харків-Довжанський», біля с. Шелудькове Валківської громади. В результаті зіткнення легкового автомобіля «KIA» та вантажівки «MAN» постраждали 2 людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Постраждалих госпіталізовано до лікувального закладу у м. Валки.

До місця події було направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини із селища Коломак, що на Харківщині, а також їхніх колег з селища Чутове Полтавської області. Прибувши до місця виклику, працівники Служби порятунку спершу вжили заходи щодо від’єднання клем акумуляторної батареї легкового транспортного засобу та перекриття подачі газу в газовій системі з метою запобігання загорянню.

Потім за допомогою спеціального інструменту вони деблокували постраждалу жінку з переднього пасажирського місця і транспортували її до карети швидкої допомоги. Також вогнеборці провели очищення проїзної частини дороги від розлитих паливо-мастильних матеріалів.В ліквідації наслідків ДТП приймали участь 10 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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