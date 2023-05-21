На Харківщині літня людина травмувалася через вибухонебезпечний предмет

Ізюмський район: вибух невідомого вибухонебезпечного предмета травмував 61-річного мешканця с. Кам’янка

21 травня у с. Кам’янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета.

Подія трапилась на території приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.

Джерело: ДСНС

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