За квітень зареєстровано 878 нових випадків ВІЛ-інфекції, 99 людей померли від СНІДу в Україні

Лікування ВІЛ-інфекції для усіх пацієнтів є безоплатним та адаптоване до ситуації в країні. Важливо, щоб кожна людина, яка живе з ВІЛ-інфекцією отримувала високоефективну АРВ-терапію постійно і без переривань. На цьому під час акції до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, наголосив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«В умовах воєнного стану було продовжено терміни видачі ліків АРВ-терапії, запроваджено видачу антиретровірусних препаратів через мобільні бригади, забезпечено обмін інформацією з сусідніми державами, щоб не допускати переривання терапії для українців, які виїхали за кордон. Це системна робота МОЗ і міжнародних партнерів. І зараз ми говоримо про те, що ці механізми, які були запроваджені на початку війни, показують свою ефективність», — зазначив заступник міністра.

Зараз в Україні 121 тисяча людей отримує антиретровірусні препарати, понад 264 тисячі пацієнтів регулярно отримують послуги з профілактики ВІЛ за кошти держбюджету та 32 тисячі — послуги з догляду та підтримки.

Джерело – сайт МОЗ України

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