Міністерство охорони здоров’я України приймає пропозиції з відновлення медичної інфраструктури

З початку повномасштабного вторгнення медзаклади чи не щодня стають мішенями для ракет чи снарядів росіян. Ворог прицільно обстрілює наші амбулаторії, лікарні та пологові, завдаючи суттєвих втрат медичній інфраструктурі.

У межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» (HEAL Ukraine) українські медзаклади можуть подавати свої пропозиції щодо інфраструктурних проєктів, які реалізовуватимуться в закладах охорони здоров’я.

Хто може подавати свої пропозиції на залучення фінансування?

Пропозиції можуть подавати такі ініціатори відбору: військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні і комунальні медзаклади.

За якими напрямами будуть відбиратися інфраструктурні проєкти?

Відбір відбуватиметься за двома напрямами:

відновлення та модернізація пошкоджених внаслідок бойових дій державних або комунальних медзакладів, в тому числі підвищення енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії;оновлення та модернізація державних або комунальних медзакладів, в тому числі підвищення енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії.

На які потреби можуть подаватися пропозиції в рамках зазначених напрямів?

Проведення досліджень та передпроєктних робіт, збір вихідних даних для проєктування, проєктні роботи, експертиза проєкту, експертна оцінка, інженерно-технічні вишукування та обстеження, погодження та затвердження проєкту, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капремонту), виконання інших робіт (у т. ч. виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт, пов’язаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання і систем киснезабезпечення) або надання послуг, закупівлю будівельних матеріалів, обладнання, меблів або інших товарів.

Звертаємо увагу, що проєкти, які подаються на розгляд, мають відповідати критеріям відбору, зокрема:

медзаклад має бути розташований на відстані 100 та більше км від територій незакінчених активних бойових дій, що визначені наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 р. № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»;проєкт, щодо якого подається пропозиція, передбачає підвищення енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії медзакладу («зеленої енергетики»);проєкт, щодо якого подається пропозиція, враховує умови безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також передбачає виконання окремих заходів, визначених Планом заходів на 2023-2024 роки з реалізації Нацстратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні на період до 2030 року;роботи з будівництва/реконструкції/ремонту будівель і споруд мають бути завершені, а об’єкт будівництва введений в експлуатацію відповідно до законодавства України до 31 грудня 2024 року, і проєкт реалізується за принципом “Build back better” (відбудувати краще, ніж було);медзаклад надає один або більше таких видів медичної допомоги, як:

– лікування осіб з психічними розладами,

– реабілітаційна допомога,

– первинна медична допомога,

– спеціалізована медична допомога (у стаціонарних умовах),

– екстрена медична допомога.

При цьому, якщо вартість пропозиції на відбір є меншою за 80 млн грн та медзаклад надає одну з таких послуг: лікування осіб з психічними розладами, реабілітаційну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу (у стаціонарних умовах), – такий медзаклад повинен мати затверджену після 24 лютого 2022 року проєктну документацію відповідно до вимог Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 р. № 560, або дефектний акт з обґрунтуванням відсутності необхідності розробки проєктної документації.

Як і куди подавати свої пропозиції?

Пропозиції подаються до МОЗ в електронній формі на адресу електронної пошти: moz@moz.gov.ua та heal@moz.gov.ua.

Пропозиція подається до МОЗ разом із підписаним керівником ініціатора відбору закладу охорони здоров’я супровідним листом та заповненою відповідною формою (додається).

Хто розглядає подані пропозиції?

Розгляд пропозицій здійснює робоча група МОЗ, склад якої та положення про яку затверджені наказом МОЗ України.

Детальніше з процедурою та механізмом інфраструктурних проектів можна ознайомитись в розділі 9 Операційного посібника проєкту «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» (HEAL Ukraine).

Джерело – сайт МОЗ України

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