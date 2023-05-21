Андрій Єрмак зустрівся із Джейком Салліваном у Хіросімі

Під час перебування в Японії у складі офіційної української делегації керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави провів зустріч із радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та формування коаліції для надання Україні винищувачів, а також кроки для просування до реалізації формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу Глави держави подякував Президенту США, Конгресу та всьому американському народу за подальшу підтримку України у війні за незалежність.

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