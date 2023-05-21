Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:50
Просмотров: 37

Андрій Єрмак зустрівся із Джейком Салліваном у Хіросімі

Андрій Єрмак зустрівся із Джейком Салліваном у Хіросімі

Під час перебування в Японії у складі офіційної української делегації керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави провів зустріч із радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та формування коаліції для надання Україні винищувачів, а також кроки для просування до реалізації формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу Глави держави подякував Президенту США, Конгресу та всьому американському народу за подальшу підтримку України у війні за незалежність.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 