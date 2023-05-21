Зеленський взяв участь у саміті країн «Великої сімки» в Хіросімі

У японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн «Великої сімки».

У виступі на сесії саміту країн G7 та України Глава держави висловив подяку лідерам «Групи семи» та всім союзникам і партнерам за досягнення «такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали».

«І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша вірогідність того, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом Росії. Але чи достатньо цього? Демократія потребує більшого. Я вважаю, нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував лідерам за надання Україні надійних систем ППО, які допомогли захистити від російських ракетних атак цивільну й стратегічну інфраструктуру та зберегти життя людей.

«Разом ми врятували від російських ракет уже тисячі й тисячі життів українців», – сказав він.

Окремо Глава держави відзначив рішення про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах, що є важливою складовою повітряного щита.

«Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях. Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі», – акцентував Президент.

За його словами, кожне рішення, ухвалене для захисту України протягом 15 місяців повномасштабної російської агресії, гарантує збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах. Серед таких рішень – формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист енергетики та продовольчого ринку, забезпечення фінансової стійкості тощо.

«Як із цеглинок зростає будинок, так і з наших із вами рішень зростає свобода – ми, демократії, її гарантуємо. І наша відповідь, по суті, є основою для обов’язкових правил запобігання агресії. Україна наголошує на принципі превентивної безпеки. Ось чому наші пропозиції щодо пакету гарантій безпеки для України – коли вони запрацюють – стануть миротворчим чинником, і не лише для нас», – сказав Володимир Зеленський.

Він особисто подякував за підтримку України присутнім лідерам: Президенту США Джозефу Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, Президенту Франції Еммануелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, Прем’єр-міністру Італії Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та Прем’єр-міністру Японії Фуміо Кішіді.

Водночас Глава держави акцентував, що на саміті у Вільнюсі Україна очікує на чіткі сигнали в питанні євроатлантичної інтеграції, а також щодо надання гарантій безпеки до набуття членства в НАТО.

Він також закликав детально обговорити кроки з реалізації української формули миру.

Під час спілкування з учасниками саміту «Великої сімки» Володимир Зеленський зазначив, що пропозиції про припинення вогню, які містяться в мирних ініціативах деяких сторін, є помилковими й такими, що допомагають Росії уникнути ізоляції світу, хоча вона досі не зацікавлена в припиненні війни.

На переконання Глави держави, з РФ не можна вести діалогу, допоки вона не покине територію України в межах міжнародно визнаних кордонів відповідно до Статуту ООН.

На переконання Володимира Зеленського, будь-які мирні ініціативи та переговори мають базуватися виключно на формулі, запропонованій Україною. Деталі її реалізації можуть бути обговорені на Глобальному саміті миру.

Володимир Зеленський також долучився до роботи сесії саміту «Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу», у якій взяли участь країни G7, Україна та держави-партнери: Австралія, Бразилія, Коморські Острови (головують в Африканському Союзі), Острови Кука (головують у Форумі тихоокеанських островів (PIF)), Індія (головує у G20), Індонезія (головує в АСЕАН), Республіка Корея та В’єтнам.

Серед основних питань, які розглядалися на саміті країн «Великої сімки» в Хіросімі – підтримка міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, та неприпустимість будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво за допомогою сили чи погрози застосування ядерної зброї, як це зробила Росія; продовження санкційного тиску на РФ та підтримки України; посилення роботи G7 з країнами Глобального Півдня; забезпечення енергетичної безпеки в умовах агресії Росії проти України тощо.

Виступаючи на робочій сесії саміту, Президент України зазначив: «Усі ми маємо шанс стати співавторами миру. Цей мир буде не для однієї країни, як і ця війна несе шкоду не лише Україні».

За його словами, кожен у світі відчув деструктивні наслідки російської агресії проти нашої країни: хтось постраждав від стрибків цін на продовольство чи енергоресурси, хтось опиниться під загрозою у разі катастрофи на окупованій російськими військовими атомній станції, хтось знає, що у разі вдалого захоплення Росією українських територій агресивний сусід прийде й на його землю.

«Наш світ великий, але всі ми в ньому – разом. І це наша спільна справа – мир», – наголосив Глава Української держави.

Він зазначив, що за сім років Україна провела з Росією понад 180 раундів переговорів у різних форматах щодо припинення агресії, але перемир’я не працювало.

«За цей час загинули тисячі людей. Зараз нічого не змінилось, окрім того, що ми, захищаючись, значно послабили Росію. Зараз вона відверто шукає заморозки війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили й ударити знову», – заявив Володимир Зеленський.

Тому, на його переконання, потрібно реалізувати українську формулу миру, яка базується на міжнародному праві.

«Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати», – зазначив Президент України.

«Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу», – додав він.

Глава держави висунув пропозицію зібрати в липні поточного року світовий саміт формули миру та об’єднати зусилля заради закінчення війни.

«Навіть якщо нас розділяє відстань, нас об’єднує спільне розуміння: ви б захищалися, якби у ваш дім вдерлися, якби ворог прийшов до ваших воріт і депортував ваших дітей, ви б не здалися колонізаторам, ви б об’єдналися всім світом, ви боролися б, як боремося ми», – резюмував Володимир Зеленський.

Агентство Телевидения Новости