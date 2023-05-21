2 цивільних загинули й 1 травмований через обстріли у Херсонщині

За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка.

Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населеним пунктам.

Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.

Агентство Телевидения Новости