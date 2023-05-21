Підозрюються 3 агітаторів: поширювали відеоматеріали з глорифікацією представників «ЛНР/ДНР» та ПВК «Вагнер»
За процесуального керівництва Дніпропетровської і Чернігівської обласних прокуратур повідомлено про підозру трьом громадянам у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників (ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, мешканець Дніпропетровщини через власний аккаунт у соцмережі поширював матеріали з російських інформаційних ресурсів.
В опублікованих відеозаписах містилися виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України. Також в матеріалах глорифікувалися представники так званих «ЛНР/ДНР» та ПВК «Вагнер».
Під час проведення правоохоронцями слідчих дій чоловік висловлювався стосовно збройної агресії рф як внутрішнього громадянського конфлікту.
Також дві мешканки Новгород-Сіверської громади Чернігівщини, використовували власні облікові записи у заборонених соцмережах для поширення публікацій та дописів. На відеозаписах йшлося про підтримку захоплення територій нашої країни, звільнення їх від «укронацистів» та прославляння російських військових й керівництва збройних сил держави-агресора.
У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, телефони з доказами злочинної діяльності.
Наявність у дописах та висловлюваннях агітаторів виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України підтвердили висновки лінгвістичної експертизи.
Наразі підозрюваному мешканцю Дніпропетровщини обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Питання щодо обрання двом іншим – вирішується.
Досудові розслідування здійснюють слідчі Нацполіції та СБУ. Оперативний супровід – СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.