Підозрюються 3 агітаторів: поширювали відеоматеріали з глорифікацією представників «ЛНР/ДНР» та ПВК «Вагнер»

За процесуального керівництва Дніпропетровської і Чернігівської обласних прокуратур повідомлено про підозру трьом громадянам у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників (ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканець Дніпропетровщини через власний аккаунт у соцмережі поширював матеріали з російських інформаційних ресурсів.

В опублікованих відеозаписах містилися виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України. Також в матеріалах глорифікувалися представники так званих «ЛНР/ДНР» та ПВК «Вагнер».

Під час проведення правоохоронцями слідчих дій чоловік висловлювався стосовно збройної агресії рф як внутрішнього громадянського конфлікту.

Також дві мешканки Новгород-Сіверської громади Чернігівщини, використовували власні облікові записи у заборонених соцмережах для поширення публікацій та дописів. На відеозаписах йшлося про підтримку захоплення територій нашої країни, звільнення їх від «укронацистів» та прославляння російських військових й керівництва збройних сил держави-агресора.

У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, телефони з доказами злочинної діяльності.

Наявність у дописах та висловлюваннях агітаторів виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України підтвердили висновки лінгвістичної експертизи.

Наразі підозрюваному мешканцю Дніпропетровщини обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Питання щодо обрання двом іншим – вирішується.

Досудові розслідування здійснюють слідчі Нацполіції та СБУ. Оперативний супровід – СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости