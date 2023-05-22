ЗСУ знищили 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed»
Розпочалася чотириста п’ятдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Вночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed».
Загалом противник випустив:
– 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
– 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
– 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму;
– 5 зенітних керованих ракет С-300 з тимчасово окупованої території Запорізької області;
– 20 ударних дронів «Shahed» з південного та північного напрямків.
Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed».
Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку російської федерації.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Прогрес, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Волфине, Запсілля та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
Джерело: Генштаб ЗСУ