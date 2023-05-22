У Харкові водій пропонував хабар у сумі 10 тисяч гривень

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень.

Перебуваючи на вихідному, поліцейський нашого управління рухався вулицею Весніна на власному авто. Патрульний побачив, як водій авто ВАЗ перетнув перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора, після чого, грубо порушуючи ПДР, попрямував до вулиці Сумської. Патрульний повідомив про подію колегам та почав слідувати за правопорушником, передаючи місцеперебування авто.

а декілька хвилин екіпаж зупинив автомобіль на вулиці Сумській. За кермом автівки перебував чоловік, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували йому пройти відповідний огляд.

Від огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився в присутності свідків. За непритягнення до відповідальності громадянин запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На кермувальника автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння)КУпАП.

Агентство Телевидения Новости