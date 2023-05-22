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У Харкові чоловік збував наркотики

У Харкові чоловік збував наркотики

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 23-річного чоловіка в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік планував заробляти на життя, розкладаючи згортки з наркотиками. У жовтні 2020 року зловмисник, перебуваючи в смт Слатине, незаконно придбав наркотичний засіб канабіс, аби в подальшому збувати його мешканцям Харкова. 

Чоловіка викрили в лютому 2021 року. У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявлено та вилучено 4 коробки, 2 паперові згортки, зіп-пакети і поліетиленовий пакет, в яких містився канабіс. Також було вилучено електронні ваги та засоби для фасування.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Після оголошення вироку чоловіка було взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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