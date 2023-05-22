У Харкові чоловік розповсюджував психотропи

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 39-річному харків’янину в незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України).

Викрито чоловіка, який з березня 2023 року займався розповсюдженням психотропів у Слобідському районі Харкова. Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, аби підзаробити, підшукував покупців, яким продавав «PVP».

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання чоловіка, виявлено та вилучено згортки з психотропами «PVP», електронні ваги і засоби для фасування.

Усвідомивши, що його злочинну діяльність викрито, підозрюваний намагався уникнути відповідальності, імітуючи знепритомнення.

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости