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Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Чугуївщини
Військовослужбовці держави-агресорки вкотре обстріляли Чугуївщину.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 21 травня близько 1:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки.
Близько 5:00 російські військові відкрили вогонь поблизу міста Чугуїв. Правоохоронці зафіксували пошкодження територій двох баз відпочинку.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові наслідки російської агресії.