Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Чугуївщини

Військовослужбовці держави-агресорки вкотре обстріляли Чугуївщину.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 травня близько 1:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки.

Близько 5:00 російські військові відкрили вогонь поблизу міста Чугуїв. Правоохоронці зафіксували пошкодження територій двох баз відпочинку.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові наслідки російської агресії.

Агентство Телевидения Новости