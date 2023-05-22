Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:01
Просмотров: 91

Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Чугуївщини

Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Чугуївщини

Військовослужбовці держави-агресорки вкотре обстріляли Чугуївщину.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 травня близько 1:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки.

Близько 5:00 російські військові відкрили вогонь поблизу міста Чугуїв. Правоохоронці зафіксували пошкодження територій двох баз відпочинку.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові наслідки російської агресії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 