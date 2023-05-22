Світова прем’єра фільму MURALS про окупацію Київської області відбулася у Каннах

У Каннах відбулася світова прем’єра фільму MURALS про окупацію Київської області

18 травня під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS, створений на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих росією будинків в листопаді 2022 року на знак солідарності з українським народом. На відкритті виступив заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко.

MURALS — це захоплюючий документальний фільм із використанням найсучасніших 3D-сканувань нещодавно зруйнованих будинків і архітектурних пам’яток в Україні внаслідок російського вторгнення. Унікальний документальний досвід поєднує в собі плівку, 3D-технології, ефектну проєкцію та 3D-сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях у Київській області.

Некомерційний мистецький проєкт MURALS презентувався за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та був створений за сприяння Польського інституту кіно у польській компанії ATM Virtual та українській Mriya Production. Ініціатор проєкту — український 3D-художник з Ірпеня, арт-директор та співзасновник Mriya Production Артем Іваненко. Високо деталізовані реальні 3D-моделі призначені як наукові, освітні, соціальні та юридичні докази злочинів Росії в Україні.

Джерело: mkip

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