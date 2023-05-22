Гасло українського стенда на Книжковому ярмарку у Варшаві “Мільйони мостів”

Мільйони мостів: гасло українського стенда на Книжковому ярмарку у Варшаві

У ролі Почесної гості Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві, що відбудеться з 25 по 28 травня у столиці Польщі.

Щорічно цю подію відвідує понад 90 тисяч відвідувачів з різних країн, бере участь понад 500 учасників, у програмі — близько 200 фахових заходів. Колективний український стенд площею 200 кв. м буде представлений на ярмарку під гаслом «Мільйони мостів».

Цьогоріч стенд представить Український інститут книги разом із співорганізаторами і партнерами: Міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві, Фундація “Історія і Культура”, Інститут книги (Польща), Міністерство культури та національної спадщини Польщі, Посольство України в Республіці Польща, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство закордонних справ Республіки Польща, Міністерство закордонних справ України.

У День відкриття ярмарку 25 травня о 16:00 в рамках української програми запланований також спеціальний концерт Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський» з Харкова на сцені під відкритим небом на площі Дефіляд.

Джерело: mkip

Агентство Телевидения Новости