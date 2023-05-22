“Ворога треба гнати звідси!” – гвардійці бригади “Спартан” показали, як готуються до штурмових дій

Заняття вогневої та тактичної підготовки військовослужбовців 3 бригади оперативного призначення “Спартан” Національної гвардії України проходять на Харківщині. У них беруть участь добровольці призвані у рамках кампанії “Гвардія наступу” та досвідчені бійці, які звільняли Харківську область, воювали на Сватівському напрямку та у Бахмуті.

Глибока долина загублена у степах. Тишу розриває рев двигуна БТР. Незабаром машина з’являється з-за повороту, відбувається спішування та вогнева робота з різних положень.

“Це польовий збір. Вчимо хлопців тактиці, топографії, такмеду, проходимо інженерну підготовку, вогневу, тактичну. Сьогодні відпрацьовували десантування з БТР, група спішується, розгортається та веде вогонь. Далі їх задача: згортання та відхід на запасну точку. Відточуємо кожен елемент. Працюємо покроково, не все відразу. Далі будемо відпрацьовувати штурм позицій різними групами”, – пояснює інструктор Нацгвардії Арес

Військовослужбовці належать до різних категорій. Одні мали бойовий досвід, інші щойно прийшли із центрів комплектування.

“Я працював у охоронній фірмі, у сфері правопорядку. Був охоронцем-водієм у мобільній групі. Прийшов добровільно у травні цього року до військкомату, там мене направили до Нацгвардії. Служив строкову службу десантником, тому мені це все близьке”, – ділиться доброволець Кіт.

“До повномасштабного вторгнення працював у будівельній сфері. Спочатку служив на Закарпатті. Охороняв важливі об’єкти. Після цього перевівся сюди до “Спартану”. Строковцем служив у 2018 році, потім підписав контракт на службу у резерві, власне за ним я і прийшов до Нацгвардії. Тут я з січня. Встиг побувати у Бахмуті. Теж там тримав позиції. Ворог робить таке звірство, що це не лізе в жодні рамки. Ворога треба гнати звідси і якомога швидше, завершити це остаточно, бо інакше знов сюди попруть”, – розповів доброволець Гуцул

У боях побували не лише люди, а й техніка. БТР-4М, на якому тренувалися гвардійці зустрів перші бої на Харківській окружній дорозі.

“На другий день повномасштабного вторгнення наша машина була вже на наших позиціях на Кулиничах. На початку березня брала участь у бою проти трьох російських танків. Третій танк від’їхав, а два поїхали на наш блокпост. Вона тоді була єдиною коробочкою у нас. Перші 10 секунд вона трохи не слухалась, але потім ніби передумала, але потім дала дуже добрий результат: одному танку ми заклинили башту. Це був мій дебют як навідника-оператора, інший вдалося підпалити, він відступив. Той, якому заклинило башту проскочив мінне поле, але вийшов на блокпост наших побратимів з 92 бригади, і вони його спалили. І другий теж. Потім машинка добре себе показала на Золочівському напрямку і Сватівському, дуже багато життів врятувала під час евакуацій”, – згадує гвардієць Вадим.

Одночасно з цим проходять збори снайперів бригади. Вони працюють у бойових порядках та індивідуально. Серед них також є новачки з якими працюють інструктори.

“Вчимо безпечному володінню зброєю і влучності стрільби, правильній вкладці, правильній підготовці спуску, утриманню мішені. Хлопці все схоплюють на льоту, багато і якісно працюють, дуже мотивовані”, – розповіла інструктор Нацгвардії Наталя.

“Приводимо приціл гвинтівки Драгунова (рос. СВД) до нормального бою. Нам потрібно точку влучання спустити вниз на декілька сантиметрів, — пояснює інструктор Нацгвардії Артем. — Звісно, якщо влучить вб’є, але тут і є проблема. Ми її використовуємо переважно на початковому етапі навчання стрільби”.

Гвардійці бригади “Спартан” є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

“Штурмова бригада “Спартан” — об нас ламається ворог!Вступай і наступай!”

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Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України





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