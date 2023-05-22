На Харківщині через ДТП травмувалися 5 людей

П’ятеро травмованих: поліція встановлює обставини ДТП з постраждалими на Харківщині.

Трьох дітей та двох дорослих з травмами різного ступеня тяжкості доставили до харківської лікарні. 21 травня о 14:50 на автодорозі “Харків-Суми” в селищі Пересічне сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ 2104” та “Fiat Scudo”.

Внаслідок аварії троє дітей 4, 8 і 12 років, що знаходились в автомобілі “Fiat”, доставлені до медичної установи. Також тілесні ушкодження отримав 66-річний водій “ВАЗ” та його 33-річний пасажир.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости