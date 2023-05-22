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Жителям Харківщини відправили понад 50 тонн продуктів та майже 8 тисяч продовольчих наборів

Жителям Харківщини відправили понад 50 тонн продуктів та майже 8 тисяч продовольчих наборів

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова обласний гумштаб продовжує забезпечувати допомогою населення регіону.

В період з 15 по 19 травня до соціальних закладів області доправили загалом 20 128 кілограмів продуктів харчування. Цю допомогу отримали Богодухівський, Хорошевський, Зміївський геріатричні пансіонати і Богодухівський, Безмятеженський, Комарівський, Ржавецький, Малиженський, Панютинський, Піско-Радьківський психоневрологічні інтернати, а також Богодухівський дитячий будинок-інтернат і Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці 

Крім цього, жителям Донецької, Чкаловської, Наталинської, Лозівської, Краснокутської, Дергачівської, Нововодолазької, Слобожанської громад, а також БФ «Дія», ГО «Єдина країна – це Україна», ВГО «Союз Чорнобиль України» передали 7946 продовольчих наборів. 

Липецькій сільській, Донецькій селищній раді, Балаклійській і Лозівській міським радам відправили 30 664 кілограми локшини швидкого приготування.

Нагадаємо, минулого тижня на потреби громад Харківщини передали спеціалізовані автомобілі від ПРООН і Уряду Канади. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що спецавто посилять спроможності місцевих та обласних служб у відновленні й відбудові громад, постраждалих внаслідок військової агресії рф.

Агентство Телевидения Новости

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