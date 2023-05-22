Енергетики відновили електропостачання в селі Мосьпанове на Харківщині

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова у деокупованих громадах області ведуться роботи з відновлення електрифікації у посиленому режимі.

22 травня світло повернули жителям села Мосьпанове Малинівської громади Чугуївського району. Через знищення ворогом майже 80% електромереж жителі цього села не мали електрики більше року.

«Щоб повернути людям електроенергію, фахівцям «Харківобленерго» довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній. Були повністю замінені опори та дроти. Дякую піротехнікам, електрикам та усім, хто працює над відновленням інфраструктури наших населених пунктів. Працюємо далі», – сказав Олег Синєгубов.

Наразі електрику отримала більша частина села – 420 споживачів із 540. Вже найближчим часом населений пункт буде заживлено повністю. Наразі в цьому селі проживає понад 300 людей.

Нагадаємо, минулого тижня також відновили електропостачання у селі Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району, яке від початку повномасштабного вторгнення рф тривалий час залишалося знеструмленим.

Агентство Телевидения Новости