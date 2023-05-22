2 червня завершиться навчальний рік у школах більшості громад Харківської області

Цього року на Харківщині дистанційно навчалися 240 998 школярів.

У 25 громадах області та в місті Харків навчальний рік завершиться 2 червня, у 22 громадах – 31 травня. Школярі 7 громад Куп’янського району закінчать навчання 30 червня.

«Ми закінчуємо другий навчальний рік в умовах повномасштабної агресії з боку рф. Перед цим було два роки карантинних, тому є певні складнощі. Але із впевненістю можу сказати, що ми закінчимо цей рік у набагато кращих умовах, ніж 2022-й», – зазначив під час брифінгу 22 травня директор Департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов.

Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримають 13769 випускників, про здобуття базової середньої освіти – 22531.

Водночас Харківська область уже готується до наступного навчального року. Одним із найважливіших напрямів цієї роботи є облаштування навчальних закладів повноцінними укриттями відповідно до актуальних державних будівельних норм.

«З огляду на безпекову ситуацію розглядається можливість відвідування учнями уроків у форматі офлайн. Найперспективнішими у цьому напрямку є Лозівський, Красноградський райони та частина Богодухівського району», – зазначив Олексій Литвинов.

Також він повідомив, що дедалі збільшується кількість дітей, які повертаються до Харкова і майже всіх громад області, за виключенням прикордонних територій.

«Якщо минулого року у нас було на 1 вересня майже 240 тисяч школярів всіх скатегорій, то, сподіваємося, що цього року їх буде на 10%-12% більше. Але все таки цифри будемо мати на початку вересня», – сказав Олексій Литвинов.

Нагадаємо, цього року в Харківській області на основну сесію НМТ зареєструвалося 11 992 учасники.

Агентство Телевидения Новости