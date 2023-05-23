Три села Золочівської громади було заживлено енергетиками

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, фахівці «Харківобленерго» повернули світло до сіл Костянтинівка, Андріївка та Сніги Золочівської громади Богодухівського району.

Ці населені пункти були знеструмлені з весни минулого року, а відновлювальні роботи в них розпочалися у березні 2023-го. «Щоб відновити живлення, піротехніки ДСНС розмінували три мінні поля та очистили території сіл від протипіхотних мін «Пелюстка». Своєю чергою фахівці-електрики відновили майже всі прольоти ліній електропередачі у Костянтинівці та ліквідували інші пошкодження. Щиро дякую нашим саперам та електрикам за їхню роботу. Процес відновлення не зупиняється ані на день», – зазначив начальник Харківської ОВА. Нині енергетики відновлюють електропостачання у селі Уди, а також працюють за заявками із підключення окремих домоволодінь у селах Дуванка, Калинове та Одноробівка, куди повертаються люди.

Агентство Телевидения Новости