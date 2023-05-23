Завдавав збитків майже у 350 тис. гривень: викрито посадовця Лозівської міської ради

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру начальнику одного з управлінь Лозівської міської ради за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої у великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, восени 2021 року посадовець організував проведення державної закупівлі послуг з поточного ремонту житлового будинку в одному із сіл Лозівського району. При цьому підозрюваний достовірно знав, що зазначені роботи раніше вже були проведені комунальним підприємством за власні кошти.

Переможцем закупівлі визнано ТОВ, з яким було укладено відповідний договір. У подальшому посадовець прийняв від підрядника акт виконаних робіт з недостовірними відомостями про нібито виконаний ремонт. На підставі цього документа на рахунок ТОВ-підрядника перераховано майже 350 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Лозівській міській раді.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводить СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости