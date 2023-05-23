Збиралась вчити українських дітей за стандартами освіти рф: колаборантці загрожує до 10 років ув’язнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річної жінки за фактами колабораційної діяльності (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ жінка вирішила співпрацювати з представниками зс рф та добровільно обійняла посаду «заместителя начальника» у так званому «Отделе образования ВГА Купянского района Харьковской области».

Колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників у відділ, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи.

Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів до рф для проходження перекваліфікації та переатестації, надавала вказівки на впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою, а також надавала підлеглим працівниками методичні та консультаційні матеріали щодо впровадження освітніх стандартів держави-агресорки в навчальних закладах.

Правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України. Підозрювана перебуває під вартою. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости