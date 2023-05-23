Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:48
Просмотров: 50

Збиралась вчити українських дітей за стандартами освіти рф: колаборантці загрожує до 10 років ув’язнення

Збиралась вчити українських дітей за стандартами освіти рф: колаборантці загрожує до 10 років ув’язнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річної жінки за фактами колабораційної діяльності (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ жінка вирішила співпрацювати з представниками зс рф та добровільно обійняла посаду «заместителя начальника» у так званому «Отделе образования ВГА Купянского района Харьковской области». 

Колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників у відділ, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи. 

Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів до рф для проходження перекваліфікації та переатестації, надавала вказівки на впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою, а також надавала підлеглим працівниками методичні та консультаційні матеріали щодо впровадження освітніх стандартів держави-агресорки в навчальних закладах. 

Правоохоронці затримали колаборантку в порядку ст. 208 КПК України. Підозрювана перебуває під вартою. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. 

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області. 

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 