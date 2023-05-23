Працював на ворога: на Харківщині СБУ повідомила про підозру “співробітнику” окупаційної міліції

СБУ повідомила про підозру ще одному “співробітнику” окупаційної міліції на Харківщині.

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 56-річний мешканець м. Куп’янськ Харківської області.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

В окупаційному органі чоловіка призначили виконуючим обов’язки «полицейского взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области».

З липня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: організовував охорону громадського порядку та брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців м.Куп’янськ до адміністративної будівлі «УВД ВГА Харьковской области».

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Затримання здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости