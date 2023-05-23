Співпрацювала з ворогом: судитимуть депутатку від проросійської політичної партії

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Органи прокуратури спільно з іншими правоохоронцями продовжують системну та послідовну роботу з викриття осіб, які своїми діями допомагали ворогу на територіях, що перебували в окупації.

За даними слідства, під час захоплення Куп’янщини депутатка Великобурлуцької селищної ради від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» активно підтримувала дії російських загарбників та співпрацювала з ними.

Жінка добровільно обійняла посаду «в. о. помічника начальника управління Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Колаборантка відповідала за забезпечення благоустрою в с. Шипувате, а також брала участь у нарадах під керівництвом окупаційної адміністрації, виконувала вказівки представників зс рф і проводила збори місцевих мешканців.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Обвинувачену судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости